Азаров в Киргизии потратил 7 часов впустую

Украина пока не смогла договориться с Кыргызстаном по вопросу вступления в ВТО. В результате более чем семичасового обсуждения делегации, возглавляемые главой Минфина Николаем Азаровым и его киргизским коллегой Акылбеком Жапаровым, не достигли никаких договоренностей, сообщает «24.kg».

Николай Азаров предлагал кыргызской стороне реструктуризировать государственный долг Украины, который составляет более $27 миллионов, «за счет технической помощи». Предполагалось, что обязательства будут погашены до конца первого квартала 2008 года.

В то же время Украина не намерена соглашаться на признание долга перед этой страной государственным. Об этом со ссылкой на министра экономики Анатолия Кинаха сообщает proUA. «Мы готовы рассматривать очень много предложений, но признание долга государственным не поддержим», - заявил Кинах.

Сегодня в первой половине дня Николай Азаров вместе с министром иностранных дел Арсением Яценюком отбыл в Киев. Во втором раунде переговоров украинскую сторону будет представлять заместитель министра экономики Валерий Пятницкий.