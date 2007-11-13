У Литвина ждут, что НУ-НС заменит Тимошенко на Януковича

В случае несоздания демократической коалиции, самым вероятным может стать объединение Партии регионов и блока "Наша Украина – Народная самооборона".

Такое мнение выразил лидер Трудовой партии Украины, которая является членом блока Литвина, Михаил Сирота, сообщает пресс-служба партии.

Он отметил, что программы фракции "НУ-НС", БЮТ и Партии регионов идеологически и системно очень подобны.

"По сути все эти силы сформировались под решающим влиянием крупного олигархического капитала и находятся под усиленным контролем этого капитала. А потому им довольно легко на идеологическом и программном уровне объединяться в блок", - считает Сирота.

"Другое дело, что сегодня в Украине завершается окончательное распределение госсобственности, это уже вторичное перераспределение. И именно эти процессы не дают возможности эффективно объединить усилия этих трех мегаолигархичных политических сил, блоков", - отметил он.

Именно в этом, считает Сирота, причина сложности их объединения: "Если мы рассмотрим возможный союз Партии регионов и "НУ-НС", то увидим, что сферы их влияния довольно серьезно разделены".

"Потому для них легче объединиться в парламентскую коалицию, так как бизнес-интересы Партии регионов сосредоточены в основном на Востоке-Юге, а бизнес-интересы "НУ-НС" - на Западе и Центре", - объяснил он.

Относительно БЮТ, то "здесь не только пересечение бизнес-интересов с бизнес-интересами Партии регионов являются препятствием формирования блока, но и президентские амбиции Юлии Владимировны".

"Это второй дестабилизирующий фактор (первое это перераспределение имущества), который не дает возможности создать этим мегаблокам общее и эффективное большинство", - считает Сирота.

"И снова же, Партия регионов и "Наша Украина" легче могут сойтись относительно будущих президентских выборов, чем Партия регионов с БЮТ", - добавил он.

По его мнению, проблемы БЮТ и "НУ-НС" как раз "острее всего лежат в плоскости будущих президентских выборов, так как, как известно, "НУ-НС" поддерживает президента Ющенко, а БЮТ имеет своего харизматичного лидера - Юлию Тимошенко".

"Эти две основных причины вряд ли дадут возможность создать такую сверхширокую коалицию трех мегаблоков. Убежден, если не произойдет помаранчевой коалиции, то наиболее возможна тогда коалиция Партии регионов и "НУ-НС", - добавил Сирота.

Украинская правда