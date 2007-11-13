Янукович бросит ученых на борьбу со стихийными бедствиями

Прогнозированием и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций власть должна заниматься с привлечением ученых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании в Бердянске, посвященном ликвидации последствий стихийного бедствия 10-11 ноября, сообщил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Он убежден, что вся вертикаль исполнительной власти, начиная с мест, должна «поработать и получить обоснованные предложения, что нам нужно сделать, чтобы минимизировать последствия стихийных бедствий».

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что от цикличности в природе никуда не деться, и периодически чрезвычайные ситуации возникают. «Для нас важно, что в то время, когда есть такая наука, когда есть научно-исследовательские институты, чтобы мы с вами получали прогноз этой ситуации», - сказал премьер.

Как подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, необходимо отработать систему, в которой вся вертикаль исполнительной власти будет реагировать на чрезвычайные ситуации, ведь каждый регион имеет свои особенности.