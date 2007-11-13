Томенко связывает проблему «неподписантов» с Закарпатской НУ

Как только Закарпатская областная организация “Нашей Украины” выполнит соглашение о сотрудничестве между БЮТ и партией “Народный Союз – Наша Украина” на региональном уровне, проблема отказа двух членов блоку “Наша Украина – Народная самооборона”, представляющих Закарпатье, подписывать коалиционное соглашение будет решена автоматически.

Такое мнение сегодня корреспонденту УНИАН выразил заместитель лидера БЮТ Николай ТОМЕНКО.

Он напомнил, что весной этого года между региональными партийными организациями блока «Наша Украина» и БЮТ были подписаны соглашения, которые предусматривают сотрудничество и выход из всех коалиций, образованных с Партией регионов на местном уровне. Кроме того, по словам Н.ТОМЕНКО, эти соглашения обязывали БЮТ и “Нашу Украину” в органах местной власти создать демократическую коалицию. Заместитель лидера БЮТ отметил, что единственным областным советом, в котором до сих пор не сформирована такая коалиция, Закарпатский, поскольку фракция “Наша Украина” находится в коалиции с Партией регионов, а БЮТ до сих пор в оппозиции.

Н.ТОМЕНКО выразил убеждение, что “как только руководство “Нашей Украины” обяжет свою организацию в Закарпатье выполнить это соглашение, то проблема отсутствия 226 голосов в демократической коалиции снимется сама собой”. “Именно системное сотрудничество БЮТ и “Нашей Украины” на региональном уровне приведет к тому, что 2 депутата от Закарпатья подпишут соглашение о создании демократической коалиции”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба блока НУ-НС 1 ноября распространила информацию, что обязательство войти в состав одноименной фракции и подписать коалиционное соглашение с БЮТ подписали 69 из 72 народных депутатов, избранных по списку НУ-НС в Верховную Раду Украины шестого созыва. Не поставили свои подписи Иван ПЛЮЩ, Игорь КРИЛЬ и Василий ПЕТЕВКА.

6 ноября И.КРИЛЬ в комментарии «Газете 24» заявил, что не намерен подписывать соглашение о создании коалиции между БЮТ и НУ-НС. «Я далек от того, чтобы подписать это обязательство. Мне даже не дали его на руки, хотя я настаивал на том, чтобы внимательно его прочитать и проанализировать. Мне сказали, что это непубличный документ», - сказал И.КРИЛЬ.

По его словам, если документ действительно является непубличным, то почему были вынесены на публичное обсуждение его фамилия и фамилии его коллег. «Почему именно нас троих, хотя мне известно, что тех, кто не подписал, было больше? Настоящий документ не имеет юридической силы. Он нужен только для того, чтобы подставлять людей», - сказал И.КРИЛЬ.

При этом, 6 марта региональные организации «Нашей Украины» и Блока Юлии Тимошенко подписали соглашения о сотрудничестве. Подписание соглашений между руководителями региональных партийных организаций и фракций в местных и областных советах блока «Наша Украина» и БЮТ состоялось в Пуще-Водице под Киевом. По словам лидера БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, подписание соответствующих соглашений является началом процесса аннулирования всех «ранее неестественно созданных коалиций».