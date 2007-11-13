Европарламент согласился на упрощение визового режима с Украиной

Европарламент дал согласие на вступление в силу соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующие проекты докладов Барбары КУДРИЦКОЙ (группа народных партий, Польша) были поддержаны сегодня на заседании Европарламента в Страсбурге. За проект доклада о предоставлении согласия на вступление в силу соглашения об упрощении визового режима проголосовали 539 депутатов, против - 36, воздержались - 12. Проект доклада о вступлении в силу соглашения о реадмиссии был поддержан большинством голосов (голосование проводилось путем поднятия рук).

Как сообщал УНИАН, 3 октября Комитет по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел Европарламента, а 11 сентября Комитет по вопросам иностранных дел поддержали соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии с Украиной.

Оба соглашения были подписаны 18 июня в Люксембурге, парафированы – 27 октября 2006 года в Хельсинки во время саммита Украина-ЕС.

ЕС требует от Украины до вступления в силу соглашений отменить визы для граждан Румынии и Болгарии с целью установления одинакового отношения ко всем гражданам стран-членов ЕС.

Соглашение об облегчении визового режима предусматривает фиксированную цену визового сбора в 35 евро, предоставление бесплатных виз определенным категориям граждан, в частности, студентам, журналистам, близким родственникам и тому подобное. По новому соглашению консул, в случае отказа в оформлении визы, должен объяснить гражданину причины этого. Действие соглашения не будет распространяться на Данию, Ирландию и Великобританию.

Соглашение о реадмиссии устанавливает четкие критерии когда и как возвращать лиц, незаконно проживающих на территории стран-членов ЕС и Украины. Эти обязательства касаются как граждан Украины и стран-членов ЕС, так и лиц без гражданства. Положения соглашения о реадмиссии граждан третьих стран и лиц без гражданства вступают в силу спустя 2 года переходного периода. Соглашение не будет действовать на территории Дании.