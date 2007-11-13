Нашеукраинец Криль считает, что БЮТ “заказал” НУ

"Наша Украина" превращается в филиал БЮТ. Это приведет к исчезновению партии с политической арены. Это мнение нашеукраинца Игоря Криля, не подписавшего документ о создании коалиции с БЮТ. Об этом Криль сказал в интервью ИнтерМедиа консалтинг

"Я принял решение, что ничего подписывать не буду. Это не юридический документ, это непонятное обязательство - заказ БЮТ. Исполнитель - конкретно Кириленко", - сказал Криль.

По его мнению, цель заказа - "показать, что НУ не такая хорошая политическая сила, как БЮТ".

"Я хочу создавать коалицию БЮТ с НУ, а не коалицию БЮТ с филиалом БЮТ. На сегодняшний день НУ потихоньку превращается в филиал БЮТ. И это приведет к тому, что НУ исчезнет с политической карты Украины. Я считаю, что 14% избирателей - это очень много, чтобы мы могли себе позволить нивелировать нашу политическую силу, загоняя себя в БЮТ", - сказал Криль.

Аргументируя обвинения, Криль добавил: "Почему только трех нардепов включили в список неподписантов, а других не включили? Почему нам приклеили ярлыки "предателей"? Почему это делается непублично? Делаются определенные политические шаги, чтобы показать, что в НУ не все хорошо. И, к сожалению, эти шаги делаются руководством партии. Я считаю, что этим НУ опускается до уровня ПРП, о которой сегодня уже никто не говорит. БЮТ - и все".