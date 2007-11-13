Шаповал описал следующего председателя Центризбиркома

Владимир ШАПОВАЛ удовлетворительно оценивает свою работу в должности председателя Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ШАПОВАЛ высказал сегодня журналистам в Киеве.

Вместе с тем, В.ШАПОВАЛ на «четыре с плюсом» оценил деятельность всего состава Центризбиркома.

Отвечая на вопрос, кто является лучшим специалистом в нынешнем составе ЦИК, В.ШАПОВАЛ сказал: «Кто угодно, кроме меня. Как я могу себя оценивать?»

Председатель ЦИК также сообщил, что намерен продолжить свою деятельность в должности председателя Комиссии. «Закон позволяет мне работать на этой должности до 65 лет, то есть еще примерно 5 лет», - пояснил он.

По его мнению, следующий председатель ЦИК должен быть моложе его, более энергичным и не обязательно иметь ученые степени и звания. «Этот человек обязательно должен иметь значительный опыт государственной работы. Это может быть мужчина или женщина, обязательно гражданин Украины, который должен соответствовать требованиям, установленным в законе о ЦИК», - добавил В.ШАПОВАЛ.