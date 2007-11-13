ЦИК обещает рассмотреть регионалов в четверг
11:37, 13 ноября 2007Политика
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Комиссия назначила дату
Центральная избирательная комиссия на заседании 15 ноября рассмотрит вопрос о регистрации народных депутатов от Партии регионов
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ сегодня журналистам в Киеве.
«Вчера Партия регионов сдала документы на регистрацию всех своих кандидатов, и мы уже определили дату рассмотрения этого вопроса. Это будет четверг», - сказал В.ШАПОВАЛ.
Как сообщал УНИАН, Партия регионов 12 ноября направила в ЦИК документы на регистрацию 175 народных депутатов.
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