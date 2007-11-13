ЦИК заявляет, что ничем помочь не может

Центральная избирательная комиссия не имеет полномочий на назначение даты первого заседания Верховной Рады в случае блокирования работы Подготовительной группы в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ сегодня в Киеве.

«Центральная избирательная комиссия в соответствии со статьей 19 Конституции Украины и ст. 3 закона о ЦИК может действовать только в рамках определенных законом полномочий. Такого полномочия по назначению даты проведения сессии в законе нет», - сказал В.ШАПОВАЛ.

Председатель ЦИК также отметил, что ему ничего не известно о том, что сейчас происходит в рамках рабочей группы по подготовке и организации первой сессии ВР VІ созыва.

«Мы можем исходить из каких-то определенных результатов», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября на заседании Подготовительной группы по организации первого заседания парламента VI созыва присутствовали представители от всех политических сил, победивших на выборах. Однако участники заседания не приняли ни одного решения по подготовке работы ВР. В частности, на заседании Подготовительной группы так и не был избран ее председатель.Были предложены две кандидатуры - от НУ-НС и БЮТ – Роман ЗВАРИЧ, от ПР, КПУ и Блока Литвина – Адам МАРТЫНЮК. Ни одна из этих двух кандидатур не получила нужного количества голосов.

Следующее заседание Подготовительной группы в ВР состоится сегодня, 13 ноября, в 15.00.