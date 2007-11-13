Криль: подписывать не буду

Игорь Криль не подписывал и не будет подписывать обязательство НУ-НС войти в коалицию с БЮТ в парламенте. Об этом он заявил в интервью "ИнтерМедиа консалтинг".

"Это вовсе не Соглашение о создании коалиции. Этого очень часто не понимают и думают, что мои коллеги подписывались под Коалиционным соглашением с БЮТ. Это не так. Подписывались под каким-то заявлением", - отметил И. Криль.

"Я не понимаю, что это за заявление. Мне о нем рассказывали и объясняли, что это такое, каждый по-разному. И говорить о нем я не хочу, потому что мне его не дали даже прочитать. Я его не подписал и подписывать не буду".

Как сообщалось, 1 ноября 2007 года блок "Наша Украина - Народная самооборона" завершил сбор подписей под обязательством войти в состав одноименной фракции и подписать коалиционное соглашение с Блоком Юлии Тимошенко.

Обязательства подписали 69 из 72 народных депутатов. Не поставили подписи секретарь СНБО Иван Плющ и два члена партии "Народный союз "Наша Украина" Игорь Криль и мэр Мукачево Василий Петевка. Об этом сообщила пресс-служба НУ-НС.