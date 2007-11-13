Василий Киселев расскажет о причинах «саботажа» Партии регионов

13 ноября в 13-00 в интернет-холдинге «ОБОЗ.ua» состоится пресс-конференция кандидата в народные депутаты от Партии регионов Василия Киселева на тему: «Истинные причины «саботажа» Партии регионов». После пресс-конференции Василий Киселев ответит на вопросы читателей сайта «Обозреватель». Вопросы можно задать по адресу: http://conf.oboz.ua/ov4/new/636.html (ул.Панаса Мирного, 17).