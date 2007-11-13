Верховную Раду никто не хочет охранять

За последнее время из числа охранников Верховной Рады уволилось более 20 человек.

Об этом «Делу» сообщил источник в комендатуре парламента. «Сегодня (12 ноября, день работы подготовительной депутатской группы) ребятам придется стоять до самого конца заседания, поскольку сменить их некому, — признался сотрудник охраны. — Даже отойти на пять минут проблематично». Причина кадрового голода в службе охраны Верховной Рады — низкая зарплата ее сотрудников. На данный момент она немногим больше 1200 гривен. «Конечно, на такие деньги никто не хочет идти. За последнее время на работу устроилось всего два-три новых человека», — объясняют в службе. Киевляне в охрану идут неохотно, поэтому набирают преимущественно иногородних.

Охрану здания Верховной Рады, согласно законодательству, осуществляют сотрудники Управления госохраны. Ее начальник Валерий Гелетей отказался назвать количество правоохранителей, задействованных в этой работе. «Столько, сколько для этого требуется, — отрезал он. — Точную цифру мы не обнародуем».

Гелетей не отрицает, что в комендатуре Рады и в Управлении госохраны действительно есть «текучка» кадров. «Однако она рабочая и не препятствует работе ведомства», — заверил он.

Начальник госохраны подтвердил, что пришедший «с улицы» сотрудник охраны получает около 1200 гривен. Но зарплаты могут вырасти, если будет принят проект закона, предложенный Гелетеем. «В нем предусмотрено, что служба охраны получит статус национальной», — отметил ее руководитель. Кроме зарплаты, изменится также и структура правоохранительного органа.