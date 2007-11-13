Мартынюк устраивает Литвина с практической точки зрения

Блок Литвина не руководствовался политическими мотивами, предлагая на должность руководителя рабочей группы по подготовке первого заседания Верховной Рады Украины VI созыва Адама МАРТЫНЮКА.

Об этом сказал в интервью УНИАН представитель Блока Литвина Игорь ШАРОВ.

Он отметил, что он, как представитель блока в рабочей группе, «исходил из практической точки зрения». По его словам, А.МАРТЫНЮК это человек, который хорошо знает работу аппарата ВР Украины и может «квалифицированно обеспечить начало работы сессии». По его словам, именно из этих мотивов он исходил, голосуя за кандидатуру А.МАРТЫНЮКА и никаких политических мотивов в голосовании не было.

Как сообщал УНИАН, в ходе заседания были предложены две кандидатуры - от НУ-НС и БЮТ – Роман ЗВАРИЧ, от ПР, КПУ и Блока Литвина – Адам МАРТЫНЮК. Ни одна из этих двух кандидатур не получила нужного количества голосов.

Следующее заседание ВР состоится завтра, 13 ноября, в 15.00.