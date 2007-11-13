Мартынюк устраивает Литвина с практической точки зрения

06:52, 13 ноября 2007
Политика
831 0

Почему за коммуниста стоят горой?

Игорь Шаров
Блок Литвина не руководствовался политическими мотивами, предлагая на должность руководителя рабочей группы по подготовке первого заседания Верховной Рады Украины VI созыва Адама МАРТЫНЮКА.

Об этом сказал в интервью УНИАН представитель Блока Литвина Игорь ШАРОВ.

Он отметил, что он, как представитель блока в рабочей группе, «исходил из практической точки зрения». По его словам, А.МАРТЫНЮК это человек, который хорошо знает работу аппарата ВР Украины и может «квалифицированно обеспечить начало работы сессии». По его словам, именно из этих мотивов он исходил, голосуя за кандидатуру А.МАРТЫНЮКА и никаких политических мотивов в голосовании не было.

Как сообщал УНИАН, в ходе заседания были предложены две кандидатуры - от НУ-НС и БЮТ – Роман ЗВАРИЧ, от ПР, КПУ и Блока Литвина – Адам МАРТЫНЮК. Ни одна из этих двух кандидатур не получила нужного количества голосов.

Следующее заседание ВР состоится завтра, 13 ноября, в 15.00.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter