Костенко: Россия должна заплатить

Лидер Украинской народной партии, бывший министр экологии и ядерной безопасности Юрий КОСТЕНКО считает, что ликвидацию последствий аварии в Азовском и Черном морях должна оплатить российская сторона.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе УПН, Ю.КОСТЕНКО сказал, комментируя возможные последствия затопления во время шторма в Азовском и Черном морях по меньшей мере 10 кораблей и в частности российского танкера „Волганефть-139”, из которого вылилось 1300 тонн мазута.

„Россия должна принять участие в ликвидации последствий катастрофы или профинансировать соответствующие работы иностранных специалистов в полном объеме – как с этических соображений, так и по нормам международного морского права”, - сказал Ю.КОСТЕНКО.

Как отметил он „украинское побережья курортного Азовского и Черного морей уже в ближайшее время может укрыть густой слой мазута, тем более, что при существующей невысокой температуре мазут становится тяжелее воды, опускается на дно и постепенно дрейфует в сторону украинского побережья”. При этом, по словам Ю.КОСТЕНКО „если принять во внимание еще и аварию российских сухогрузов „Нахичевань” и „Вольногорск”, затонувших в Керченском проливе вместе с грузом серы, бассейн Азовского и часть бассейна Черного моря надо уже сейчас объявить зоной экологического бедствия и приложить максимум усилий, как с украинской так и с российской стороны, чтобы минимизировать зону поражения мазутом и серой”. Он призвал немедленно создать общую украинско-российскую комиссию, которая должна оценить результаты катастрофы, влияние на окружающую среду и сумму ущерба.

„Главное в этой ситуации не медлить, поскольку уже через несколько дней мазут и сера могут повлечь за собой гибель флоры и фауны бассейна Азовского моря, а пляжи украинского побережья надо будет закрывать и проводить тотальное обеззараживание", – просуммировал Ю.КОСТЕНКО.