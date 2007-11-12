В СБУ поговорили о ксенофобии
Создали отдельное подразделение по предупреждению
В Службе безопасности Украины состоялся круглый стол, в ходе которого представители Секретариата Президента Украины, Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел, Генеральной прокуратуры, Государственного комитета по делам национальностей и религии, общественных и религиозных организаций обсудили сотрудничество правоохранительных органов и неправительственных организаций относительно сохранения толерантности в украинском обществе и противодействия проявлениям ксенофобии.
|Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО
По результатам круглого стола договорено, что рекомендации всех участников будут направлены в правоохранительные органы с целью скоординированной работы по предотвращению проявления расовой нетерпимости в обществе. Принято решение, что заседания круглого стола будут регулярными, следующее собрание состоится в Генеральной прокуратуре Украины.