В СБУ поговорили о ксенофобии

В Службе безопасности Украины состоялся круглый стол, в ходе которого представители Секретариата Президента Украины, Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел, Генеральной прокуратуры, Государственного комитета по делам национальностей и религии, общественных и религиозных организаций обсудили сотрудничество правоохранительных органов и неправительственных организаций относительно сохранения толерантности в украинском обществе и противодействия проявлениям ксенофобии.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, и.о. председателя СБ Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО информировал собравшихся о деятельности созданного по поручению Президента Украины в Службе безопасности Украины отдельного подразделения по выявлению и прекращению действий, направленных на разжигание расовой или национальной вражды. Основной задачей подразделения является предупреждение возникновения предпосылок к перерастанию правонарушений в организованные формы преступной деятельности. По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, эффективность такой работы будет зависеть от трех основных факторов – сотрудничества с общественными организациями, межведомственной координации правоохранительных органов и доведения до суда каждого уголовного дела.

По результатам круглого стола договорено, что рекомендации всех участников будут направлены в правоохранительные органы с целью скоординированной работы по предотвращению проявления расовой нетерпимости в обществе. Принято решение, что заседания круглого стола будут регулярными, следующее собрание состоится в Генеральной прокуратуре Украины.