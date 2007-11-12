Коммунисты: Тимошенко ведет себя как президент всей вселенной

Компартия Украины будет настаивать на том, чтобы именно Адам Мартынюк был избран руководителем рабочей группы. Об этом ИнтерМедиа консалтинг заявила представитель Коммунистической партии Украины Екатерина Самойлик.

“Я считаю, что руководителем должен быть Адам Мартынюк, потому что это лучший вариант. Этот человек - отменный аппаратчик, человек, знающий регламент ВРУ, Конституцию Украины. Это было бы идеально!”, - сказала она.

Политик также прокомментировала заявление лидера БЮТ Юлии Тимошенко, что Партия регионов и Коммунистическая партия преднамеренно затягивают принятие решений во время заседаний подготовительной группы.

“Тимошенко – диктатор в юбке. Юлия Владимировна себя ведет уже не как руководитель коалиции и не как будущий премьер-министр, а как президент всей вселенной. Она думает, что ей будут все подчиняться. Извините, пожалуйста, единственный демократический орган, который остался в нашем государстве, – это Верховная Рада Украины, и именно демократическим путем должны избираться руководители рабочей группы”, - отметила собеседница ИМК.

Она отвергла все обвинения Юлии Тимошенко в адрес КПУ и ПР, отметив при этом, что не они виноваты в ситуации, когда равное число членов этой группы проголосовали и за Адама Мартынюка, и за Романа Зварыча.

“Причем тут преднамеренное затягивание, если такова на сегодняшний день расстановка политических сил в парламенте? Нужно с уважением относиться и к другим субъектам и политическим силам, которые прошли на выборах в ВР, - подчеркнула Екатерина Самойлик и направила обвинения в адрес самой Тимошенко: - Лидер БЮТ постоянно создает препятствия на пути консолидации парламента и украинского общества”.