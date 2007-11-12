В Верховной Раде уже заняты 270 кресел

Центральная избирательная комиссия на своем очередном заседании зарегистрировала сегодня еще 9 народных депутатов Украины, избранных на внеочередных парламентских выборах 30 сентября 2007 года.

Как сообщили УНИАН в отдел взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, в соответствии с Конституцией Украины, Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины" и на основании протокола Центральной избирательной комиссии о результатах выборов народных депутатов Украины от 15 октября 2007 года, ЦИК зарегистрировала, в частности, 5 человек, включенных в избирательный список Коммунистической партии Украины, 2 – в избирательный список "Блока Литвина", 1 – в избирательный список Блока "Наша Украина – Народная Самооборона" и 1 человека – в избирательном списке „Блока Юлии Тимошенко”.

Присутствовавшим зарегистрированным народным депутатам на заседании Центральной избирательной комиссии Украины были выданы временные удостоверения установленного образца.

Таким образом, по состоянию на сегодняшний день ЦИК зарегистрировала уже 270 народных депутатов из 450, которые должны войти в состав ВР Украины.

Кроме того, рассмотрев личное заявление о сложении полномочий председателя окружной избирательной комиссии территориального избирательного округа №50, Центральная избирательная комиссия внесла изменение в состав соответствующей окружной избирательной комиссии, утвержденного постановлением ЦИК от 13 августа 2007 года №99, прекратив досрочно полномочия данного лица.