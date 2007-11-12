Шуфрич рассказал, как разрывался между Керчью и Бердянском

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ, пребывая в Запорожской области - одном из наиболее пострадавших от резкого ухудшения погодных условий регионе, назвал «очень сложной ситуацию в Бердянске».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ШУФРИЧА, по словам министра, «город был полностью отключен от энергообеспечения, город фактически стоял перед реальным риском оказаться без поставок воды, без работы канализационных систем, была угроза остановки работы хлебокомбинатов, больниц и других учреждений, которые обеспечивают жизнедеятельность города».

Как отметил Н.ШУФРИЧ, «был создан штаб, которым я вынужден был руководить из Керчи. Были привлечены силы из соседних областей, в том числе из Донецкой, ночью в Бердянске уже находилось более 200 спасателей и более 20 единиц техники».

При этом министр отметил высокую оперативность энергетиков, которые нашли резервную линию из Мариуполя, обеспечившую вчера в районе 21.00 электроснабжением г. Бердянск, «и необходимости масштабной спасательной операции в городе удалось избежать».