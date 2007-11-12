Ющенко на три дня летит в Израиль

13-15 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с государственным визитом посетит Израиль.

Как сообщает пресс-служба главы государства, главной задачей визита станет активизация политического диалога, углубление сотрудничества в торгово-экономической и социально-культурной сферах. Визит также должен способствовать донесению к руководству и общественности Израиля значения трагедии Голодомора 1932-1933 гг и других исторических событий.

Во время визита запланировано обсудить проблематику израильско-палестинского мирного урегулирования, в частности, в контексте поддержки Украиной международных усилий в этом процессе.

Предусматривается, что в первый день визита В.ЮЩЕНКО встретится с активом Всеизраильского объединения выходцев из Украины и представителями украинской общины.

14 ноября Президент Украины проведет встречу с Президентом Государства Израиль Шимоном ПЕРЕСОМ в узком кругу. После ее завершения состоится церемония подписания ряда двусторонних документов. В частности, будет подписана Совместная декларация об углублении и дальнейшем развитии взаимоотношений партнерства и сотрудничества между Украиной и Государством Израиль; Меморандум между Министерством экономики Украины и Министерством промышленности, торговли и труда Государства Израиль о сотрудничестве в вопросах подготовки к проведению Евро-2012.

Также в этот день Президент Украины проведет встречи со спикером Кнессета (парламента) Далией ИЦЫК и премьер-министром Эгудом ОЛЬМЕРТОМ, первым вице-премьер-министром, министром иностранных дел Израиля Ципи ЛИВНИ.

В.ЮЩЕНКО планирует посетить Мемориальный комплекс-музей «Яд-Вашем», где осмотрит экспозицию и примет участие в возложении венка к памятнику жертвам Холокоста.

15 ноября Президент Украины встретится с представителями израильского бизнеса, после чего состоится встреча с лидером парламентской оппозиции, руководителем партии «Ликуд» Биньямином НЕТАНИЯХУ и выступление перед представителями политических и академических кругов Израиля.

После завершения выступления В.ЮЩЕНКО отправится в Палестинскую Национальную Автономию, где возложит венок к монументу Ясиру Арафату. Также Президент Украины проведет встречу в узком кругу с Президентом ПНА Махмудом АББАСОМ.

Кроме того, в Иерусалиме В.ЮЩЕНКО встретится с Патриархом Иерусалимским Теофилом ІІІ.

Предыдущий официальный визит Президента Украины в Израиль состоялся в октябре 1996 года.