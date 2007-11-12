Соцпартия заявляет, что Ющенко украл у Цушко план реформирования ГАИ

Социалистическая партия обвиняет президента Виктора Ющенко в заимствовании у министра внутренних дел Василия Цушко его инициатив по реформированию деятельности Государственной автомобильной инспекции.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы СПУ.

СПУ отмечает, что Цушко не раз поднимал проблему реформирования ГАИ, в том числе выступая в Верховной раде с отчетом о деятельности этого ведомства, с его подачи в парламенте был зарегистрирован законопроект, в частности предусматривающий специальную систему баллов при штрафах за нарушения на дороге.

"Теперь Виктор Ющенко взял на вооружение данные новации и презентовал их как собственные разработки. Желание Ющенко изменить ситуацию на дорогах с помощью новой системы штрафов и кадровых перестановок в Госавтоинспеции, в высказанном им сегодня на совещании, - не более, чем пиар, с помощью которого президент пытается поднять свою популярность", - говорится в заявлении.

СПУ считает, что Ющенко пытается поднять рейтинг своего блока "Наша Украина - Народная самооборона", обещая навести порядок на дорогах, используя для этой цели технологию, которую применила на выборах лидер блока ее имени Юлия Тимошенко, пообещав отменить призыв в армию уже с 2008 года.

"Это (обещание) позволило БЮТ завоевать от 5 до 7% голосов, Виктор Ющенко решил скопировать этот успех, пообещав в очередной раз реформировать ГАИ и наказать гаишников", - считает пресс-служба.

СПУ уверена, что очередной указ президента вряд ли что-то изменит в системе ГАИ, зато продемонстрирует желание Ющенко получить контроль над силовыми структурами, в частности над МВД, и расставить там свои кадры.

"Ющенко стремится избавиться от профессионалов в МВД, маскируя это намерением ликвидировать взяточничество и коррупцию в милиции", - считает СПУ.

При этом в заявлении отмечается, что уровень коррупции в милиции зашкаливал тогда, когда МВД возглавлял Юрий Луценко, а смертность на дорогах возросла после президентского указа о ликвидации ГАИ в июле 2005 года.

Напомним, что 12 ноября Ющенко раскритиковал работу МВД, ГАИ и "Укравтодора".

В частности он называл высоким уровень коррумпированности МВД и ГАИ, обвинил ГАИ в непрофессионализме, а от "Укравтодора" потребовал улучшить качество автодорог и своевременно проводить их ремонт.

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