Богатырева надеется на вечерние консультации

Член рабочей группы по подготовке первой сессии Верховной Рады Украины 6-го созыва Раиса БОГАТЫРЕВА считает, что к завтрашнему дню могут быть найдены компромиссные варианты не только относительно руководства подготовительной группы, но и других вопросов повестки дня. Об этом она сказала сегодня в интервью журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ, сегодня будут проведены консультации между политическими силами, в частности, такие консультации состоятся с «блоком “Наша Украина – Народная самооборона”, Блоком Литвина и с КПУ». В то же время, она отметила, что завтра Партия регионов будет предлагать «опять поставить на голосование кандидатуру Адама МАРТЫНЮКА на председателя подготовительной депутатской группы».

Р.БОГАТЫРЕВА считает, что это “наиболее подготовленный депутат, который много лет на стыке политических кризисов всегда ведет рабочие совещания и группы, имеет опыт находить приемлемые решения, не политизировать работу подготовительной группы, а привести ее в соответствие с регламентом”.

В то же время, Р.БОГАТЫРЕВА не исключила возможности, что будут предложены другие компромиссные кандидатуры.

Отвечая на вопрос журналистов, насколько возможно, что не будут достигнуты договоренности, и первое заседание ВР состоится 26 ноября без подготовительной работы группы, Р.БОГАТЫРЕВА отметила: «Такого кризисного сценария, думаю, не будет».

Впрочем она не исключила того, что когда «противоположная сторона не будет идти на определенные уступки», то возможен и такой вариант.

По словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ, «мы не рассматриваем сценарии, которые построены на абсолютном обострении политическом еще до начала работы ВР 6-го созыва».