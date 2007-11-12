НУ-НС готов идти на уступки

Представители блока “Наша Украина – Народная Самооборона” готовы завтра не настаивать на кандидатуре Романа ЗВАРИЧА на должность председателя рабочей группы по подготовке первого заседания Верховной Рады, и могут проголосовать, ради компромисса, за другую кандидатуру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам представитель НУ-НС в рабочей группе Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что представители НУ-НС «ради того, чтобы разблокировать работу Верховной рады Украины и назначить дату первого заседания, готовы не настаивать на своей кандидатуре».

В то же время он отметил, что они в любом случае не будут голосовать за кандидатуру Адама МАРТЫНЮКА.

В.КИРИЛЕНКО сообщил, что НУ-НС готов был сегодня проголосовать «за компромиссную кандидатуру” Игоря ШАРОВА, но, к сожалению, он снял свою кандидатуру. В.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что представители НУ-НС не могут голосовать за кандидатуру А.МАРТЫНЮКА, поскольку относительно него было «огромное количество сетований во время того, как он был еще первым заместителем председателя ВР» прошлого созыва. По его словам, депутаты от фракции «Наша Украина» неоднократно выносили вопрос об отстранении А.МАРТЫНЮКА от председательства на сессии, «потому что он прибегал неоднократно к нарушению регламента ВР». «Мы не можем начинать работу подготовительной группы с внесения такой кандидатуры», - подчеркнул В.КИРИЛЕНКО.

Он обвинил своих коллег из Партии регионов, Блока Литвина и КПУ в том, что они не «хотели бы за один день решить все те вопросы, о которых давно говорит страна». Он подчеркнул, что главной задачей является определение даты проведения первого заседания ВР. По его словам, НУ-НС был готов сегодня к компромиссам. Также В.КИРИЛЕНКО добавил, что они не драматизируют ситуацию, поскольку подготовительная группа не может быть «сильнее, чем новоизбранная уже избирателями ВР Украины». По его словам, если на рабочей группе не будет найден компромисс, то все вопросы будут решаться в сессионном зале во время первого заседания, которое должно состояться не позже даты, определенной в законодательстве. Он объяснил, что речь идет о таких вопросах как предмет ведания комитетов и избрания руководства парламента.