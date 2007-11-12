Тимошенко 26 ноября зайдет в сессионный зал и начнет работу

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что первая сессия Верховной Рады VI созыва, несмотря на затягивание принятия решений на заседании подготовительной группы, начнется не позднее 26 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер БЮТ заявила сегодня в интервью журналистам.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что согласно действующему законодательству новоизбранный парламент должен начать свою работу не позднее, чем за 30 дней с момента официального обнародования результатов выборов.

Она отметила, что если подготовительная группа не сможет определиться с датой открытия сессии, то депутаты 26 ноября будут иметь право зайти в сессионный зал и начать работу.

Ю.ТИМОШЕНКО также напомнила, что во временный президиум ВР будут входить по одному представителю от четырех политических сил, набравшие наибольшее количество голосов избирателей. «Как бы не блокировалось и не саботировалось заседание подготовительной группы, сессия ВР начнется 26 ноября», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что именно в сессионном зале будут решаться организационные вопросы работы ВР, если они не будут приняты на заседании подготовительной группы. В частности, по словам лидера БЮТ, в сессионном зале будут приниматься решения относительно расположения фракций, количества комитетов и предметы их ведания. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что уже с сегодняшнего дня БЮТ по всем этим вопросам будет готовить проекты решений. При этом она отметила, что ее политическая сила выступает за то, чтобы не менять количество комитетов и предметы их ведания. Она выразила уверенность, что в ВР не будет никакой конфронтация при принятии решений, поскольку в ВР будет преимущество демократических сил.