Тимошенко: коммунисты и регионалы завели ситуацию в пат

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО обвиняет Партию регионов и Коммунистическую партию в преднамеренном затягивании принятия решений во время заседаний подготовительной группы по проведению первой сессии Верховной Рады шестого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер БЮТ заявила сегодня в интервью журналистам.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что сегодня во время заседания подготовительной группы был кворум, но ни одно решение так и не было принято. В частности, по словам лидера БЮТ, первым вопросом, который рассматривался - это избрание руководства подготовительной группы. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, от БЮТ и НУ-НС на должность руководителя подготовительной группы выдвигалась кандидатура Романа ЗВАРИЧА, а от Партии регионов и КПУ – кандидатура Адама МАРТЫНЮКА.

Она отметила, что во время голосования голоса членов подготовительной группы разделились поровну 15 на 15.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, как компромисс была выдвинута кандидатура представителя Блока Литвина Игоря ШАРОВА, однако позже он сам снял свою кандидатуру.

Из-за нерезультативного голосования, БЮТ предложил перейти к рассмотрению другого вопроса – определение даты открытия первой сессии ВР.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что БЮТ и НУ-НС предлагали открыть первую сессию ВР 20 или 21 ноября.

В то же время, по ее словам, Партия регионов и КПУ заявили, что не будут голосовать по другим вопросам, пока не будет назначен руководитель подготовительной группы. «Таким образом, из-за распределения портфелей Партия регионов и КПУ завели ситуацию в пат», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она отметила, что делается это с тем, чтобы «и дальше тянуть с определением даты начала работы ВР».

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что в связи с безрезультативностью работы подготовительной группы ее заседание состоится, завтра, в 15.00.