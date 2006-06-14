Тимошенко сменила гнев на милость

Блок Юлии Тимошенко не выходит из переговорного процесса относительно создания демократической коалиции и «до последнего» будет делать все для того, чтобы она состоялась.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, после заявления лидера СПУ Александра МОРОЗА об отказе от должности спикера, не существует никаких препятствий для создания такой коалиции.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что все основные положения коалиционного соглашения, в том числе, касающиеся земельных вопросов, НАТО, были согласованы, и блок «Наша Украина» не соглашался только с позицией СПУ относительно должности главы Верховной Рады.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сегодня в вопросе создания демократической коалиции осталось слово за Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО. Она отметила, что именно за Президентом остается слово, а не за теми людьми, которые его окружают и уже давно ведут переговоры с Партией регионов о создании коалиции.

Лидер БЮТ считает, что создание коалиции между Партией регионов и блоком «Наша Украина» будет «концом всей помаранчевой истории, практически возвращением к эпохе, с которой все боролись». По ее словам, если такая коалиция будет создана, то тогда «координатором такого большинства следует назначить КУЧМУ и осудить Майдан».

Вместе с тем Ю.ТИМОШЕНКО выразила надежду, что «здравый смысл победит». По словам лидера БЮТ, она уже говорила и Президенту Украины В.ЮЩЕНКО, и средствам массовой информации о том, что в случае создания демократической коалиции, она не будет претендовать на должность главы государства на следующих президентских выборах.

На вопрос журналистов, когда состоится ее встреча с Президентом Украины, Ю.ТИМОШЕНКО ответила: «Ровно тогда, когда Президент пригласит».