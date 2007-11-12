Регионы и Блок Литвина пришли в Верховную Раду

В Верховной Раде началось заседание подготовительной группы по проведению первой сессии парламента 6-го созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в заседании принимают представители всех 5 политических сил, прошедших в парламент, - БЮТ, «Наша Украина – Народная самооборона», Партия регионов, КПУ и Блок Литвина.

Таким образом, во время сегодняшнего заседания есть кворум для того, чтобы начать работу подготовительной группы.

Всего в состав подготовительной группы входит 30 человек.

Как сообщила журналистам представитель Партии регионов Анна ГЕРМАН, от ее политической силы не будут принимать участие в заседании премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ (который планирует принять участие в переговорах в Киргизии относительно вступления Украины в ВТО) и первый вице-премьер Николай АЗАРОВ, который уже находится в Бишкеке.

Она также отметила, что во время сегодняшнего заседания планируется избрать руководство подготовительной группы, временный президиум ВР, а также определиться с датой открытия первой сессии парламента.