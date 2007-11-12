Янукович созывает брифинг

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ проводит заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно ликвидации последствий стихийного бедствия в Крыму и других регионах Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, в работе принимают участие руководители Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, Министерства топлива и энергетики, Министерства охраны окружающей природной среды и других центральных органов исполнительной власти. Подготовлено соответствующее Распоряжение Кабинета министров Украины о выделении необходимых средств для ликвидации последствий стихии и обеспечения пострадавших всем необходимым.

В 12.30 в пресс-центре Кабинета министров состоится брифинг премьер-министра В.ЯНУКОВИЧА, относительно результатов работы и мероприятий, предпринимаемых правительством для ликвидации по следствий стихийного бедствия.