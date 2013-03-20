Фюле не хватает «европейской перспективы» в соглашениях об ассоциации

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом комиссар заявил сегодня на пресс-конференции, представляя пакет документов о прогрессе стран-соседей ЕС в рамках Европейской политики соседства за 2012 год.

«Я бы не сказал, что мне не хватает упоминания статьи 49 (статья 49 Соглашения ЕС предусматривает право на подачу заявки на членство в ЕС европейским странам – УНИАН), но чего мне не хватает, так это такого мощного трансформационного средства, как «европейская перспектива», - сказал комиссар ЕС.

При этом Ш.Фюле подчеркнул, что решение о применении статьи 49 в отношении третьих стран находится в полной компетенции стран-членов ЕС.

Комиссар также отметил, что соглашение об ассоциации – первый конкретный инструмент, который должен помочь в трансформации постсоветских стран.

«Это может быть концом игры, или можно иметь более высокие амбиции. Я надеюсь, у ЕС – более высокие амбиции», - сказал Ш.Фюле.

Он также отметил, что нынешние соглашения об ассоциации могут дать возможность таким странам, как Украина, Молдова, Грузия и Армения, стать ближе к ЕС, прежде всего в экономической части, поскольку предполагают реализацию этими странами значительной части законодательства ЕС.