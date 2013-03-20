Над созданием Януковичу страниц в Facebook и Twitter работает целое управление
12:38, 20 марта 2013Политика
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Главное управление пресс-службы и коммуникаций разрабатывает проект официального представительства президента Виктора Януковича в социальных сетях.
Янукович появится в соцсетях
Об этом говорится в ответе главного управления доступа к публичной информации на запрос "Украинской правды".
Согласно информации, Президент Украины будет представлен в соцсетях Facebook и Twitter.
"О старте проекта будет сообщено дополнительно", - говорится в ответе управления.
Как сообщается, сейчас у Виктора Януковича нет ни одного официального представительства в социальных сетях.
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