Над созданием Януковичу страниц в Facebook и Twitter работает целое управление

Об этом говорится в ответе главного управления доступа к публичной информации на запрос "Украинской правды".

Согласно информации, Президент Украины будет представлен в соцсетях Facebook и Twitter.

"О старте проекта будет сообщено дополнительно", - говорится в ответе управления.

Как сообщается, сейчас у Виктора Януковича нет ни одного официального представительства в социальных сетях.