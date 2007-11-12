В Северодонецке опять будет депутатский съезд

10 ноября, в Ялте состоялось собрание инициативной группы представителей органов местного самоуправления центральных городов Юго-Востока Украины и Крыма.

Как рассказал корреспонденту From-UAпредставитель инициативной группы, народный депутат Вадим Колесниченко, он и его единомышленники обратились к своим коллегам о необходимости проведения съезда депутатов всех уровней. На нем необходимо рассмотреть два вопроса: гуманитарную ситуацию в Украине и защиту прав русскоговорящих граждан Украины.

Местом съезда инициативная группа определила город Северодонецк (Луганская область).