В Северодонецке опять будет депутатский съезд
03:41, 12 ноября 2007Политика
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Рассмотрят два вопроса
10 ноября, в Ялте состоялось собрание инициативной группы представителей органов местного самоуправления центральных городов Юго-Востока Украины и Крыма.
Как рассказал корреспонденту From-UAпредставитель инициативной группы, народный депутат Вадим Колесниченко, он и его единомышленники обратились к своим коллегам о необходимости проведения съезда депутатов всех уровней. На нем необходимо рассмотреть два вопроса: гуманитарную ситуацию в Украине и защиту прав русскоговорящих граждан Украины.
Местом съезда инициативная группа определила город Северодонецк (Луганская область).
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