Азаров «конструктивно» ответил журналистам на вопрос о черных лентах в Кабмине

Премьер-министр Украины Николай Азаров требует от членов правительства более активно работать со средствами массовой информации (СМИ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров заявил сегодня на пресс-конференции.

В частности премьер-министру журналисты задали вопрос об ограниченном доступе к министрам СМИ, а также о том, что в зале заседаний Кабинета министров между прессой и членами правительства установлены черные ленточки. На что Н.Азаров сказал: «А вы что хотите, красные?».

Также он отметил, что поручил, чтобы работа пресс-служб министерств и ведомств была более активной. В частности более активно будут направляться материалы.

«Была дискуссия о том, что я, например, имею свою страничку в Фейсбуке, и у меня там уже порядка 25 тысяч моих друзей, большое количество посещают. Я нахожу время на это, каждый день просматриваю, не всегда доставляет позитивные эмоции. К большому сожалению в большинстве своем это оставляет негативные эмоции, потому что у кого-то горе, ты в это погружаешься, кто-то просит помощи. Это тоже требует определенной реакции. Поверьте, с хорошими новостями (редко обращаются — УНИАН)», - отметил Н.Азаров.

В тоже время он отметил, что в работе журналистов и членов правительства должен быть формат общения. «С точки зрения вашей (журналистов — УНИАН) возможности общаться. Но мне не очень нравится формат общения, когда человек идет из Кабинета министров или в Кабинет министров, его там за рукава хватают и говорят: «Ответь на мой вопрос». Это на мой взгляд неправильно. Должен быть формат общения. Это и брифинги, и пресс-конференции, и открытые столы. Мы будем эту форму совершенствовать», - отметил он.