Табачник рассказал про пропаганду, испуганные элиты и край пропасти

Вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК прогнозирует дальнейшую радикализацию украинского политикума и общества.

Такое мнение Д.ТАБАЧНИК высказал в авторской статье «Утиный суп» по-украински», опубликованной в газете «Киевский телеграф» (№45 от 9-15 ноября 2007 года).

«Опасного пика эти настроения достигли в 2004 году. Тогда элиты, испуганные результатом собственной пропаганды, остановились на краю пропасти. Радикальные настроения избирателей не были легитимизированы политиками, и страна сохранила формальное единство. Однако настроения масс никуда не делись, наоборот, однажды запущенный механизм противостояния набирает обороты. Даже последние выборы показали, что в обоих лагерях слабеет умеренное крыло и набирают силу радикалы», - пишет Д.ТАБАЧНИК.

По его мнению, дальнейшая радикализация украинского политикума грозит перерасти в необратимую радикализацию всего общества. «Уже на следующих выборах «НУ-НС» рискует прекратить существование в качестве серьезной политической силы, поскольку его переигрывают радикалы-популисты из БЮТ. А Партия регионов, потерявшая на этих выборах около 200 тыс. голосов, на следующих рискует недосчитаться уже миллионов, а со временем повторить путь «НУ-НС», если не прислушается к требованиям своих избирателей и не радикализирует позицию. На ее место придут или коммунисты, или возрожденные объединенные эсдеки, или кто-то третий. Например, набирающий силу в Одессе блок "Родина" или украинофобствующие радикалы из Крыма», - считает он.

Вице-премьер считает, дальнейшая радикализация может привести к расколу страны – с гражданской войной или без нее. «Альтернативой безумному нагнетанию низменных страстей, поиску «не таких» и раздуванию фобий избирателей запада и востока может и должна стать работа ответственных партий с электоратом. Мы должны понять, что если не лезть друг к другу со своим уставом, можно спокойно жить в одном государстве, не разделяя ценностей друг друга. В конце концов, жителю Донецка абсолютно все равно, какие памятники ставят во Львове и в честь кого называют улицы, точно так же и львовянину не должно быть никакого дела, на каком языке говорят в Донецке и кому ставят памятники в Одессе», - поясняет Д.ТАБАЧНИК.

По его мнению, политические силы должны исключить из общественной дискуссии разъединяющие проблемы и предложить избирателям программу развития украинской государственности, которая, с одной стороны, устроила бы запад и восток одновременно, а с другой стороны - была бы привлекательнее «БЮТовского» популизма.