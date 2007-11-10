В НБУ рассказали Ющенко, как правильно назначать им главу

Член совета Национального банка Украины, почетный президент «Укргазбанка» Василий ГОРБАЛЬ считает, что процедура назначения главы Национального Банка Украины не должна становиться предметом политических переговоров и договоренностей.

Такое мнение В.ГОРБАЛЬ высказал в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№ 42 (671) 11-18 ноября 2007 года).

«Раньше политикам хватало благоразумия, и должность главы НБУ не входила в перечень подлежащих дележу. Но поскольку обещания кардинально выросли, и выполнить их стало нереально, то и возникает необходимость подключить к их реализации «бездонный» источник ресурсов - Национальный банк», - сказал В.ГОРБАЛЬ.

Он считает неприемлемым предложение о передаче полномочий Президенту по назначению главы Нацбанка. «Сложно принять тезис, что пост председателя Нацбанка - это прерогатива именно президента. Законом не случайно специально оговорен срок полномочий главы НБУ, известен порядок его назначения, а кандидатура должна утверждаться парламентом. Крайне важно, чтобы должность руководителя ведомства, регулирующего такую тонкую и чувствительную сферу, как денежное обращение, была вне политических торгов», - подчеркнул член совета НБУ.

По мнению В.ГОРБАЛЯ, любого банкира достаточно сложно обвинить в чрезмерной политической заангажированности. «Специфика нашего бизнеса такова, что даже в маленьких коммерческих банках, как правило, сбалансированы интересы представителей различных политических сил, если, конечно, руководитель этого банка не идиот. Что уж говорить о центральном банке… Его глава должен быть абсолютно равноудален от всех политических сил», - убежден он.

Член совета Нацбанка предположил, что последние перипетии вокруг должности главы НБУ были спровоцированы еще и тем, что нынешний глава Владимир СТЕЛЬМАХ был включен в избирательный список блока «Наша Украина – Народная самооборона». «Учитывая достаточно непростой процесс «запуска» нового парламента, лично я с большим воодушевлением воспринял решение Владимира Семеновича остаться на своем посту до окончания каденции, то есть до 2009 года. Как минимум до этого времени, ввиду приближающихся президентских выборов, политическая кухня в Украине вряд ли успокоится. С учетом высокого уровня политической неопределенности хорошо, что руководство Нацбанка на этот нестабильный период останется прогнозируемым и понятным с точки зрения той политики, которая будет проводиться», - пояснил он.

Как ранее сообщал УНИАН, глава совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО заявил, что «сочтет за честь» возглавить НБУ в случае перехода нынешнего председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА в парламент.

При этом П.ПОРОШЕНКО подчеркнул, что вопрос о том, кто станет следующим главой НБУ, во многом зависит от позиции Президента Украины, поскольку согласно Закону Украины «О Национальном банке», именно он вносит кандидатуру главы НБУ на утверждение в парламенте.

В свою очередь В.СТЕЛЬМАХ 17 октября заявил, что не планирует переходить на работу в Верховную Раду Украины и намерен остаться в должности главы НБУ до конца каденции. По словам В.СТЕЛЬМАХА, он не обсуждал вопрос своей отставки с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.