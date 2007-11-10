Посол Украины в Бельгии нашел самую сложную проблему реформ

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Бельгии и Люксембурге Ярослав КОВАЛЬ считает самой сложной проблемой в проведении экономических реформ в Украине необходимость менять менталитет людей.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом посол заявил 9 ноября в Антверпене на открытии конференции “Украина. Значительный шаг вперед”, организованной Торгово-промышленной палатой Фландрия-Украина.

“По моему убеждению, человеческой фактор был и остается самой сложной проблемой в процессе экономических изменений в Украине. На практике, это означает необходимость радикально изменить менталитет людей, который был сформирован на протяжении почти 70 лет советского режима”, - сказал посол.

Я.КОВАЛЬ отметил важность научить несколько поколений украинцев, которые уже и сегодня успешно продвигают украинскую экономику, тому, как думать и действовать в рамках сложных условий рыночной экономики, как реализовать свой потенциал и выжить в условиях бизнес соперничества.

Вместе с тем посол отметил, что многое в этом направлении уже удалось сделать.

“Мы сейчас можем гордиться теми достижениями во всех сферах социально-экономической жизни Украины. Положительные экономические трансформации в Украине по сравнению с началом 90-х бесспорны и признаны на международном уровне”, - сказал он.

При этом Я.КОВАЛЬ отметил, что Украине еще многое остается сделать для достижения европейского уровня культуры бизнеса и стандартов, необходимых для членства в ЕС. При этом, посол обратил внимание присутствующих, что в этом Украина опирается на советы своих западных партнеров.