Ющенко: парламентарии предлагают опять какую-то войну

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает все парламентские политические силы к диалогу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал после церемонии принесение воинской присяги на верность украинскому народу молодым пополнением отдельного Новороссийско-Киевского орденоносного полка Президента Украины.

В.ЮЩЕНКО отметил, что на сегодняшний день главнее всего для украинского политикума - пройти этап дискуссии и формирования коалиции. Президента тревожит то, что украинская политика остается в состоянии агрессии – «я не вижу политиков, которые предлагают взаимный диалог. Впечатление такое, что выборы закончились – “военное положение” вроде бы снято – прошли люди в парламент и предлагают опять какую-то войну». Он убежден, что общество дало мандаты народным депутатам не для того, чтобы оставались в стране недоразумения, поскольку обязанностью каждого политика является садиться за стол переговоров. «Я не вижу этих столов, я не вижу этих переговоров – меня это тревожит потому, что без диалога невозможно дать ответ на ключевые вопросы украинской политики – как принести политическую стабильность прежде всего в украинский парламент», - сказал В.Ющенко.

«Я хотел обратить внимание лидеров политических сил не забывать об одном – они прошли в украинский парламент формировать стабильность политического характера, без которой ни об экономическом развитии, ни о борьбе с ценами, ни о каких-либо экономических социальных или гуманитарных проектах просто не придется говорить», - отметил Президент.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, внесет ли Президент кандидатуру Анатолия ГРИЦЕНКО на должность министра обороны Украины в новом правительстве, В.ЮЩЕНКО сказал: «Пусть собирается коалиция, пусть формируются предложения по составу Кабинета министров. Я свою позицию выскажу по данному вопросу, когда этот вопрос будет насущным».