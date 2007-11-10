Смешко рассказал, за что Ющенко ему мстит

Экс-председатель СБУ Игорь Смешко считает указ президента о лишении его ранга чрезвычайного и полномочного посла "ярким примером политической мести".

Об этом он заявил в пятницу в эфире радио "Свобода".

"Этот указ издан с грубым нарушением Конституции и законодательства. И, к сожалению, служит ярким примером политической мести и преследования за критику с использованием своего служебного положения президента страны", - убежден Смешко.

По мнению экс-главы СБУ, причиной этого шага стали два его выступления – на радио "Свобода" 19 сентября и на "Украинском форуме" 16 октября, где он заявлял о провале версии об отравлении президента на даче экс-заместителя глави СБУ Владимира Сацюка и об ответственности президента за политический кризис в стране.

Смешко подтвердил, что собирается подавать иск в суд против президента. "Сейчас мои адвокаты готовят соответствующее представление", - отметил он.

По его словам, в законе о дипломатической службе есть отдельный параграф, в котором говорится о лишении дипломатических рангов.

"Со времени, когда ранг был присвоен, наступило юридическое событие. Прервать его во времени, отменив указ трехлетней давности, невозможно, так как в законе определено: лишение дипломатических рангов возможно лишь по решению суда или лишению гражданства Украины", - убежден Смешко.

Как сообщалось, 29 октября Виктор Ющенко лишил Смешко дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла, отменив соответствующий указ тогдашнего президента Леонида Кучмы как такой, "что выдан безосновательно".

Также в понедельник с такой же формулировкой Ющенко другим указом лишил воинского звания генерал-майора бывшего заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка.

Украинская правда