Тимошенко пошла армией к президентскому креслу?

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский считает, что БЮТ использует отрицательную реакцию президента на отмену призыва в армию с 2008 года для подготовки к президентским выборам.

В своей статье в "Зеркале недели" Сунгуровский утверждает, что БЮТ не имеет реальных возможностей реализовать эту инициативу и использует ее провал для подготовки к президентским выборам 2009 года.

По его словам, инициатива отмены призыва в армию является явным вмешательством в полномочия президента, и БЮТ вряд ли мог рассчитывать на положительную реакцию главы государства.

"НУ–НС", естественно, его поддерживает, ведущие специалисты в сфере безопасности также, добиваясь прекращение инициативы. Главная задача БЮТ на этом этапе — не допустить аргументированных широких дебатов (или постараться свести их в плоскость неаргументированных эмоциональных перепалок) с целью не скомпрометировать себя в глазах соотечественников", - считает он.

Таким образом, по его словам, у БЮТ появляется возможность в условиях давления союзников по коалиции и "в интересах сохранения ее единства" отказаться от своей инициативы и выступить в глазах избирателей в роли спасителя коалиции.

"Провал "антипризывной" инициативы дает Юлии Владимировне как будущему претенденту на президентство повод для апелляции к избирателям: мол, данные вам обещания не выполнены из-за противодействия со стороны не только оппозиции, а и союзников", - считает эксперт.

"Расчет довольно простой. Вот только государственные интересы и интересы граждан в этой схеме, как говорят в Одессе, "не особенно при чем", - прибавил Сунгуровский.

Украинская правда