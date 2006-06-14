Правительство рекомендует работодателям создать условия для болельщиков

Сегодня в Лейпциге на Чемпионате мира по футболу национальная сборная Украины будет играть со сборной Испании.

По случаю этого события по всей Украине будут подняты национальные флаги. Такую инициативу Министерства по делам семьи, молодежи и спорта поддержало украинское правительство с целью создания праздничной атмосферы в день первого матча сборной Украины на Чемпионате мира.

Кабинет Министров Украины также рекомендовал предприятиям, учреждениям и организациям создать благоприятные условия для просмотра игры Украина - Испания.

Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО призвал руководителей предприятий и организаций всех форм собственности с пониманием отнестись к знаменательному событию в истории отечественного спорта и способствовать просмотру матча работниками.

"Выступление нашей команды на мировом футбольном форуме станет достоянием истории и будет вспоминаться потомками. Поэтому важно, чтобы украинцы имели возможность наблюдать за тем, как пишется собственная история", - сказал министр,

14-15 июня в здании Торгово-промышленной палаты Лейпцига (Германия) будет работать временный консульский пункт Украины для оказания срочной консульской помощи украинским болельщикам, которые будут находиться в городе.