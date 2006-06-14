БЮТ исключил из своих рядов еще одного члена

Сергей ОДАРЫЧ, один из главных претендентов на должность Черкасского городского председателя, исключен из БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера на пресс-конференции народный депутат Владимир ОЛИЙНЫК (фракция БЮТ в Верховной Раде).

По словам В.ОЛИЙНЫКА, такое решение было принято единогласно на собрании Черкасской городской организации БЮТ. При этом он отметил, что поводом для исключения С.ОДАРЫЧА из БЮТ стала дискредитация блока со стороны кандидата на должность Черкасского городского председателя.

В канун исключения С.ОДАРЫЧ, кандидатуру которого на повторных выборах мэра Черкасс поддерживал БЮТ, обратился с открытым письмом к руководству блока, в котором требовал исключить из блока Владимира ОЛИЙНЫКА и Богдана ГУБСКОГО. Последних он обвинил в попытке во второй раз сорвать в Черкассах выборы городского председателя.

Справка УНИАН. Днем ранее, кандидатуру С.ОДАРЫЧА поддержал Валерий ПАЩЕНКО, который 26 марта 2006 года на выборах городского председателя Черкасс набрал наибольшее количество голосов избирателей, однако был снят с регистрации кандидатом 4 апреля. Сразу после отмены регистрации кандидатом на должность черкасского городского председателя В.ПАЩЕНКО обвинил В.ОЛИЙНЫКА и Б.ГУБСКОГО в срыве выборов в Черкассах.

Сегодня депутат Киевсовета Михаил БРОДСКИЙ приостановил свое членство в партии «Батьківщина» и БЮТ в связи с тем, что руководство БЮТ не ответило на открытое письмо Сергея ОДАРЫЧА, которого Черкасская городская организация партии «Батьківщина» исключила из своих рядов.

«Это мой друг - он был моим заместителем в партии «Яблуко», я вместе с ним и 14 тысяч членов «Яблука» вступили в БЮТ. Поэтому я сегодня приостанавливаю свое членство до тех пор, пока не услышу ответ на вопрос - может ли БЮТовец ГУБСКИЙ исключать из «Батьківщини» ОДАРЫЧА? Или, может, это была ошибка, за которую уже Юлии ТИМОШЕНКО нужно отвечать. Я не могу смотреть, как в БЮТ создаются «любі друзі-2», вторая серия. Революция никогда не заканчивается. Она только начинается. Но революции делают герои, а ее результатами пользуются мародеры », - сказал М.БРОДСКИЙ.