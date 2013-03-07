«Свобода» просит Попова запретить завтрашний марш сексменьшинств в Киеве

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской областной организации ВО "Свобода".

В обращении говорится: "Считаем данное мероприятие в части проведения марша представителей нетрадиционной сексуальной ориентации не соответствующим общественной морали и нарушающим нормы действующего законодательства Украины".

В сообщении указывается, что «семья – институт, который создает культуру определенного общества и влияет на нее. Это, без преувеличения, первооснова любого общества. Семья является пространством, на котором происходит формирование и воссоздание поколений, воспитание детей. В Украине всегда высоко ценили семейные ценности, женщину и материнство».

По мнению авторов обращения, проведение в центре Киева марша сообщества геев, лесбянок, бисексуалов и трансгендеров нарушает ценности семьи как основы общества, способствует пропаганде нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Просим запретить 8 марта 2013 года в городе Киеве мероприятие "Феминистический-лесбийский марш "Хватит прикрывать неравенство традициями!" в части проведения марша представителей нетрадиционной сексуальной ориентации и размещения соответствующей информации, которая их пропагандирует", - говорится в обращении к А.Попову.