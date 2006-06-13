Блок Тимошенко заявляет о системном жестоком терроре

Блок Юлии Тимошенко заявляет о системном жестоком терроре против членов блока.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении БЮТ.

По словам авторов заявления, 11 июня было совершено разбойное нападение на председателя фракции БЮТ в Броварском районе Киевской области Галину НЕТЯГУ, в результате чего женщина попала в больницу в тяжелом состоянии. “Это уже третий случай уголовного преступления против наших коллег за несколько последних дней”, говорится в заявлении.

БЮТовцы напоминают, что 8 июня был убит депутат фракции БЮТ в Нежинском городском совете Григория Потыльчак, который возглавлял депутатскую комиссию по расследованию злоупотреблений должностными лицами горисполкома. 10 июня на виду у членов семьи выстрелами в упор расстрелян депутат Запорожского городского совета, члена фракции БЮТ Виктор Савин.

По мнению БЮТ, “сегодня ни у кого не вызывает сомнений, что системность, с которой совершаются нападения на представителей БЮТ, не может быть случайной. Серия уголовных преступлений свидетельствует, что местный криминал панически боится прихода к власти честной и ответственной политической силы”.

Достаточно красноречивым, считают авторы заявления, “является и то, что террористические нападения произошли в период, когда проходят тяжелые переговоры по созданию демократической коалиции и формированию сильной власти в Украине, способной, наконец, выполнить ключевой лозунг Майдана и отправить бандитов в тюрьмы”.

Как заявляют в БЮТ, “путаные объяснения и оправдания правоохранительных органов относительно криминальных нападений не выдерживают никакой критики. Милиция должна честно ответить, сколько еще должно произойти убийств, сколько людей должны потерять здоровье, чтобы она, в конце концов, взяла на себя мужество признать политические мотивы развернутого против БЮТ террора”.

Блок Юлии Тимошенко “объявляет решительную войну криминалитету и заявляет, что ни один убийца наших коллег не обойдет суд, и ни одно уголовное преступление не останется без заслуженного наказания”.