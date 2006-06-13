Боевики Партии регионов блокировали в Феодосии корреспондента УНИАН

Активисты Партии регионов блокировали в Феодосии корреспондента УНИАН Дмитрия СТАХОВСКОГО и председателя “Студенческого братства” Олега ЯЦЕНКО во время интервью, не давая журналисту возможности работать.

Как сообщал УНИАН, сегодня 10 активистов “Студенческого братства” установили в центре Феодосии на площади перед Домом офицеров ЧФ РФ пикет из одной палатки. Тут же их окружили представители Партии регионов, блокировав плотным кольцом, требуя снять палатку. Правопорядок сохраняется лишь благодаря активному вмешательству милиции.

Корреспондента УНИАН, который пытался записать интервью с председателем “Студенческого братства” неподалеку от палатки, сразу окружили более 10 активистов Партии регионов, настроенных на драку. Они вырывали журналистское удостоверение, мешали разговору, оскорбляли председателя “Студенческого братства” и всячески провоцировали драку. Представители милиции, которые своевременно вмешались, предотвратили это.

Через полчаса, при второй попытке записать интервью на площади, произошло практически то же самое, но удалось избежать драки без милиции.

Партия регионов продолжает блокировать палатку, требуя ее свернуть, называет активистов “Студенческого братства” провокаторами от “Нашей Украины”.

Как сообщал УНИАН, председатель Всеукраинской молодежной общественной организации "Студенческое братство" О.ЯЦЕНКО заявил, что сегодня в Феодосии "бритоголовые" ему угрожали, требуя от "Студенческого братства" свернуть палатки и прекратить акцию напротив гарнизонного дома офицеров Черноморского флота России.

Как сообщил О.ЯЦЕНКО, молодчики из политических сил, которые пытаются противодействовать акции студентов, пообещали ему, что его голова сегодня вечером будет "валяться на ступеньках дома офицеров".