ЕЦ заявляет о победе сына и жены Балоги на довыборах в Закарпатье

Выдвиженцы партии «Единый Центр» Андрей Балога и Оксана Балога победили на довыборах в Закарпатский областной совет, которые состоялись в воскресенье, 3 марта.

Об этом свидетельствуют результаты параллельного подсчета голосов, который проводил «Единый Центр», - сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Отмечается, что А.Балога уже поблагодарил жителей Мукачево, принявших участие в выборах, и правоохранителей, которые обеспечили правопорядок в день голосования.

«Рад, что в день выборов обошлось без значительных нарушений, которые могли бы повлиять на окончательный результат. Обещаю, что с первого дня полномочий депутата облсовета возьмусь за выполнение собственной предвыборной программы, с которой и шел к людям», – сказал он.

В пресс-службе партии «Единый Центр» напоминают, что кандидата от «Единого Центра» А.Балогу пытались снять решением суда с избирательной гонки. Основание – якобы его членство в другой политической силе – «Партии нового поколения Украины». Однако протоколы и приказ о зачислении его в эту партию были поддельными, а изложенная в них информацию – недостоверная, отметили в пресс-службе.