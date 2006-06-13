Наша Украина, БЮТ и СПУ возобновили переговоры

Договариваются 9 политиков

«Наша Украина», БЮТ и СПУ возобновили переговоры по созданию парламентской коалиции. Как передает корреспондент УНИАН, в офис «Нашей Украины» по ул.Спасской,37 прибыли: от Блока Юлии ТИМОШЕНКО - Юлия ТИМОШЕНКО, Александр ТУРЧИНОВ, Николай ТОМЕНКО, от СПУ – Александр МОРОЗ, Иосиф ВИНСКИЙ, Василий ЦУШКО, от «Нашей Украины» - Роман БЕССМЕРТНЫЙ, Роман ЗВАРИЧ и Анатолий КИНАХ.

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