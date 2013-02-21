Янукович коснулся «больного вопроса» Тимошенко и Луценко

Президент Украины Виктор Янукович заявляет о необходимости в ближайшее время найти компромисс в «болезненном вопросе» Юлии Тимошенко и Юрия Луценко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в совместном заявлении для прессы трех президентов — Украины, Польши и Словакии - после встречи в польском городе Висла.

“Касаясь болезненного вопроса Тимошенко и Луценко, хочу подтвердить, что мы хорошо понимаем, что этот вопрос должен решаться в юридически-правовой плоскости”, - сказал В.Янукович.

При этом он добавил, что в Украине с пониманием относятся к сложностям в этом вопросе, которые есть с точки зрения Европейского Союза.

“Разделяя эти сложности и тревогу, которые есть у наших друзей, мы понимаем, что достижение компромиссов и поиск решения - один из вопросов, которые нужно решать в ближайшее время”, - сказал В.Янукович.

Он также отметил, что, несмотря на все сложности, которые Украина имеет на пути европейской интеграции, она была, есть и будет сторонником этого пути.