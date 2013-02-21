В Ахтырке два года обходятся без мэра

Как сообщил корреспонденту УНИАН О.Медуница, проект зарегистрирован 20 февраля, номер регистрации 2348.

По его словам, проектом постановления предлагается назначить внеочередные выборы Ахтырского городского головы на 21 апреля 2013 года.

"Реализация этого постановления не нуждается в дополнительных расходах из Государственного бюджета Украины и будет реализована за счет средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины на проведение внеочередных выборов. этот вопрос регулируется Конституцией Украины и Законом Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей». И главное – принятие этого постановления позволит жителям города Ахтырка использовать свое право на выбор городского головы и снимет напряженность, сложившуюся в городе в связи со злоупотреблением проведения сроков внеочередных выборов», - сказал О.Медуница.

Справка УНИАН. На очередных выборах 31 октября 2010 года Ахтырским городским головой был избран Олег Касьяненко. 15 апреля 2011 г. он сложил полномочия городского головы по собственному желанию. В связи с этим Ахтырский городской совет обратился к Верховной Раде Украины с ходатайством о назначении внеочередных выборов Ахтырского городского головы, что до сих пор не сделано.

В соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей» в случае досрочного прекращения полномочий внеочередные местные выборы назначаются Верховной Радой Украины на воскресенье не позднее, чем за 60 дней до дня выборов.

Расходы на подготовку и проведение внеочередных местных выборов осуществляются за счет средств соответствующего местного бюджета, полученных в качестве целевой субвенции из Государственного бюджета Украины.