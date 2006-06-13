БЮТ предлагает ”Нашей Украине” вернуться к переговорам

Блок Юлии Тимошенко предлагает блоку «Наша Украина» вернуться к переговорному процессу о создании коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам один из лидеров фракции БЮТ в Верховной Раде Украины Александр ТУРЧИНОВ.

По его словам, на трех политических силах – «Нашей Украине», БЮТ и СПУ – лежит «слишком высокая ответственность даже не перед своими политическими силами, а перед всеми гражданами Украины».

Как сказал А.ТУРЧИНОВ, это уже не первый раз, когда блок «Наша Украина» «в критический момент выходит из переговорного процесса». «Мы надеемся, что любое понимание можно достичь только во время переговоров, и ни шантаж, ни угрозы здесь не должны действовать».

На вопрос журналистов о прогнозе относительно того, будет ли создана коалиция трех политических сил, или же БЮТ пойдет в оппозицию, А.ТУРЧИНОВ ответил: «Я бы не хотел играться в тотализатор. Я хочу рассчитывать на разум и ответственность наших коллег и партнеров».

Как сообщал УНИАН, БЮТ, "Наша Украина" и СПУ 10 июня приостановили переговоры о создании коалиции. По словам руководителя информационного департамента "Нашей Украины" Татьяны МОКРИДИ, переговоры по созданию коалиции между БЮТ, "Нашей Украиной" и Соцпартией приостановлены из-за категоричной позиции социалистов относительно должности спикера.