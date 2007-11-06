Криль не собирается клясться в верности Тимошенко

Игорь Криль, один из трех депутатов от «НУ–НС», чьи подписи еще не стоят под обязательством войти в коалицию с БЮТ, вчера так и не подписал документ. Сам Игорь Криль в интервью газете «24» сообщил, что не намерен подписывать этот документ.

«Я далек от того, чтобы подписать это обязательство. Мне даже не дали его на руки, хотя я настаивал на том, чтобы внимательно его прочитать и проанализировать. Мне сказали, что это непубличный документ. Если это так, то почему же тогда они позволили вынести на публичное обсуждение мою фамилию и фамилии моих коллег? Почему именно нас троих, хотя мне известно, что тех, которые не подписали, было больше? Этот документ не имеет юридической силы. Он нужен только для того, чтобы подставлять людей», - сказал депутат.

Игоря Криля очень оскорбила ситуация, что его и еще двух неподписантов (Ивана Плюща и Василия Петьовку) фактически сделали «козлами отпущения». По мнению депутата, скандал был раздут искусственно, так как подписывать любые документы сейчас все равно не имеет никакого смысла. Поскольку не все избранные парламентарии подали документы в ЦИК и получили временные удостоверения народных депутатов. Г-н Криль утверждает, что любые соглашения нужно подписывать уже после того, как заработает Верховная Рада. И, в любом случае, не стоит смешивать в одном документе два разных обязательства. Игорь Криль считает, что должно быть два отдельных документа: первый – заявление о вхождении во фракцию, второй – о вхождении в коалицию.