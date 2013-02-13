Защитник: Тимошенко не отказывалась ехать на допрос в Киев (документ)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед Харьковской ЦКБ “Укрзализныци” после встречи с Ю.Тимошенко сказал ее защитник, народный депутат Сергей Сас.

“Невзирая на крайнюю незаконность действий, Юлия Владимировна не писала никаких отказов от поездки в Киев, а также не требовала устно”, - сказал С.Сас.

По словам защитника, Ю.Тимошенко передала руководству Качановской исправительной колонии №54 заявление о том, что она не отказывается от поездки в Киев на судебное заседание по делу Е.Щербаня.

С.Сас подчеркнул, что вчера, 12 февраля, на протяжении дня к Ю.Тимошенко заходили руководители колонии с просьбой подписать документ об отказе от участия в заседании суда.

“Однако она не только не подписала те документы, а еще и попросила заместителя руководителя колонии №54 Оксану Владимировну (Кошлич - УНИАН) о том, что если будет все-таки выполняться решение о доставке ее в суд в Киев, ей заблаговременно сообщить, когда ее будут этапировать в Киев, на какой срок и все ли вещи она должна с собой взять”, - отметил С.Сас.

По его словам, Ю.Тимошенко на эту просьбу ответа не получила.

Защитник выразил обеспокоенность по поводу того, что заседание Печерского райсуда Киева может начаться без участия Ю.Тимошенко под тем предлогом, что якобы она отказалась от участия в нем.

С.Сас подчеркнул, что в таком случае защита будет настаивать на привлечении в качестве свидетеля О.Кошлич, которая сможет засвидетельствовать, что Ю.Тимошенко не отказывалась от участия в суде.

С.Сас скептически отнесся к опубликованному в прессе акту о якобы отказе Ю.Тимошенко от участия в заседании Печерского райсуда Киева.

“Ввиду того, что были неоднократные попытки уговоров, другие обращения к Юлии Владимировне, чтобы она отказалась ехать, ища какой-то выход, они нашли явно незаконный выход, составив соответствующий акт, о котором ни защита не знает ничего, ни Юлия Володимиривна не знает ничего”, - сказал С.Сас.

По мнению защитника, незаконной является попытка доставить на судебное заседание человека, который находится на стационарном лечении.

Как сообщал УНИАН, Государственная пенитенциарная служба Украины сегодня, 13 февраля, заявила, что Ю.Тимошенко дважды подтвердила свой отказ ехать на сегодняшнее заседание Печерского районного суда Киева, где должен состояться допрос свидетеля по делу об убийстве в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня.

В частности, отмечается в сообщении, «вчера, когда Ю.Тимошенко в категорической форме отказалась от участия в сегодняшнем заседании Печерского райсуда г. Киева, во время которого запланирован допрос свидетеля, сотрудники Качановской исправительной колонии (№54) зафиксировали этот отказ, составив соответствующий акт (который был опубликован)».

В то же время в связи с тем, что позже вчера в СМИ со ссылкой на адвокатов осужденной появилась информация о якобы желании Ю.Тимошенко поехать в суд, сотрудники колонии в 11.59 повторно обратились к экс-премьеру и ознакомили ее с предварительно составленным актом, проинформировали в ГПтС, подчеркнув, что «никаких возражений относительно содержания акта Ю.Тимошенко не озвучивала».

«Об этом также был составлен соответствующий документ», - добавили в пенитенциарной службе.

7 февраля Печерский райсуд Киева перенес на 13 февраля допрос свидетеля по делу об убийстве Е.Щербаня из-за отказа Ю.Тимошенко принимать участие в судебном заседании в режиме видео-конференции. Экс-премьер настаивает на личном присутствии на допросе свидетелей в киевской суде.

Тогда суд обязал соответствующие правоохранительные органы обеспечить доставку Ю.Тимошенко в зал суда.