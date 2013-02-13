Власенко говорит, что Тимошенко готова ехать в Киев

Об этом он заявил журналистам в Апелляционном суде в Киеве, пишет Украинская правда.

"Вчера я был с 12 до 14:30 у Юлии Владимировны. В 14:27 к ней зашла представительница Качановской колонии Оксана Кошак, которая и подписала акт об отказе. Юлия Владимировна спросила у нее: "Так когда будет конвой, чтобы меня транспортировать в Киев?", - рассказал Власенко.

По его словам, Кошак сказала, что они решают этот вопрос и Тимошенко уведомят заблаговременно, чтобы она могла собраться.

"Кошак спросила: "Так вы не будете возражать?". На что Тимошенко ответила: "Ребята, действуйте по закону", - добавил Власенко.